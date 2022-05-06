مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب

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قوات الامن تبحث عن
قوات الامن تبحث عن المنفذين
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مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرون في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، وقالت نجمة داود الحمراء، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.

ووفقا للشرطة، نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة، ونشرت الشرطة حواجز على كافة مداخل مدينة إلعاد بحثا عن منفذي العملية، كما تستعين بمروحية بحثا عن مركبة تشك أن المنفذين استخدماها للهرب.
 

ومدينة إلعاد قريبة من الخط الأخضر، حيث تخشى قوات الأمن أن يهرب المنفذان إلى الضفة الغربية.
 

ووقع الهجوم تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها، ويأتي بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، شنها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.

تل أبيب اسرائيلي الضفة الغربية هجوم مسلح اسرائيليون
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