رنيم كيلاني تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم الكاهن بدور العرض

كشفت الفنانة الشابة رنيم كيلاني، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم الكاهن، الذي يعرض حاليا بدور العرض، بطولة كل من حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة ودرة وفتحى عبد الوهاب والفنان أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وأوضحت كيلاني، أنها قامت بدور صحفية مصرية بالفيلم، حيث كانت ضمن فريق الصحفيين الذي يساعد في كشف مخطط القوى الخفية المتحكمة في الاقتصاد العالمي، معربة عن سعادتها بالتمثيل مع هذه الكوكبة من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم، حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.