الأول من نوعه.. كتاب عن تطوير مهنة "تمريض حديثي الولادة"

الفجر الفني
بوابة الفجر
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ينظم الكاتب محمد فوزي قنير، حفل توقيع لكتابه “تمريض حديثي الولادة”، خلال الأسبوع المقبل بقصر ثقافة الفيوم، وهو الأول من نوعه المخصص لتطوير معلومات ومهارات التمريض بقسم الحضانات في مصر والوطن العربي.
 

والكتاب استغرق ٣ سنوات في التحضير حتى يخرج للجمهور بالصورة التي هو عليها الآن، لينال إعجاب القراء، ومن المقرر أن يحضر الحفل، عدد من الشخصيات الثقافية، والكتاب والأدباء.

وطرح المؤلف الكتاب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ايمانًا منه بحق كل شخص في قراءة كتابه والتعرف على المعلومات المهمة التي بداخله.

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