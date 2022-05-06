أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-5-2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم في السوق المحلية مع استمرار أجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت السعار كما يلي:

الدواجن البيضاء: بين 42 و44 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى: بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو: بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه: بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي: 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه

كتكوت ساسو: 5_5.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.

أسعار البط اليوم

أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.