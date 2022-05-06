أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم  في السوق المحلية مع استمرار أجازة عيد الفطر المبارك، وجاءت السعار كما يلي:

 

الدواجن البيضاء: بين 42 و44 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى: بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو: بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه: بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي: 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه

كتكوت ساسو: 5_5.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.

أسعار البط اليوم

أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

دنيا عبد العزيز تكشف عن أسباب موافقتها على الزواج وتعلق على شائعة طلاقها

بـ10 دول.. اللبنانيون يبدأون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية

حارس الزمالك يوافق على الانضمام للأهلي

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 6-5-2022

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6-5-2022

ساندي تستعد للعودة مرة أخرى إلى التمثيل

جوارديولا يوجه رسالة خاصة لجماهير مانشستر سيتي

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6-5-2022