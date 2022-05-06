وزارة الزراعة الأوكرانية: 46 مليون طن صادرات الحبوب هذا الموسم



قالت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الخميس إن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 46 مليون طن منذ بداية موسم يوليو (تموز) 2021-يونيو (حزيران) 2022.

وقالت الوزارة إن ذلك يشمل 132 ألف طن تم تصديرها في مايو (أيار). ولم تذكر رقمًا نهائيًا لأبريل (نيسان) لكنها صدرت 763 ألف طن حتى 29 منه.

وقالت الوزارة إن صادرات 2021-2022 شملت 18.53 مليون طن من القمح و21.33 مليون طن من الذرة و5.68 مليون طن من الشعير.

وشملت صادرات مايو (أيار) 121 ألف طن من الذرة وأربعة آلاف طن من القمح وسبعة آلاف طن من الشعير.

ولم توضح الوزارة كيفية توصيل الحبوب.