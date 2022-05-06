مؤشر بورصة اليابان يعكس اتجاهه ويغلق مرتفعًا بفضل توقعات قوية للشركات

عكس المؤشر Nikkei الياباني مساره وأغلق على ارتفاع الجمعة 6 مايو إذ اقتنص المستثمرون الأسهم على أمل تحقيق الشركات لأرباح قوية، على الرغم من عمليات بيع في الأسواق الآسيوية الأوسع وسط مخاوف حيال تعزيز الصين سياستها الصارمة في مواجهة فيروس كورونا.

وأغلق Nikkei مرتفعًا بـ 0.69% عند 27003.56 نقطة بعد تحركه في النطاق السلبي معظم الجلسة، وارتفع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا 0.93% إلى 1915.91 نقطة.

هذا وبدأت الأسواق اليابانية تعاملاتها على انخفاض بعد عطلة استمرت 3 أيام، متتبعة الأسهم الأميركية التي أغلقت على انخفاض حاد الليلة الماضية وسط عمليات بيع واسعة إذ تراجعت المعنويات في مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع سعر الفائدة الأميركية في اليوم السابق كافيًا لكبح ارتفاع التضخم.