حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 6-5-2022 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق السادس من مايو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية،

بيان حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على جنوب سيناء، وتكون شديدة على جنوب البلاد، وتنخفض ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ولفتت الهيئة أن الطقس يوكن لطيفا على شمال البلاد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-5-2022

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة.

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

قنا العظمى 32 والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 35 والصغرى 21 درجة.