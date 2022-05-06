الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس يوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار يوم الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس آذار.

وفي الشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري لتونس تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار‭‭‭‬‬ (1.4 مليار دولار) مقارنة بنحو ثلاثة مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، ويمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة عجز الميزانية. كما أنه يؤدي لتراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين.

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