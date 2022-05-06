الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في أبريل بعد ارتفاع قياسي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل نيسان بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس آذار، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.

بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس آذار.

وكان رقم مارس آذار قد تم تحديده سابقا عند 159.3 نقطة.

وقال ماكسيمو توريرو كولين كبير خبراء الاقتصاد في الفاو إن "الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، ولا سيما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أبريل نيسان كان أعلى بنسبة 29.8 بالمئة عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب يوم الجمعة، خفضت الفاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليونا الشهر الماضي.

ووضعت التوقعات في الحسبان انخفاضا متوقعا بنسبة 20 بالمئة في مناطق الحصاد في أوكرانيا وانخفاضا متوقعا في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف.