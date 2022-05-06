سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، ولا سيما مع اضطرابه في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرارا أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر خلال عطلة عيد الفطر.

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند الـ18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الدولار اليوم الجمعة 6-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر، بالسطور التالية:

سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنك المركزى

18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 6-5-2022 فى البنك الأهلى المصرى

18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.