حقيقة اهتمام الزمالك بضم إيبوكا

قرر نادي الزمالك، صرف النظر عن التعاقد مع المحترف النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال الأيام الماضية.



وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك قام بوقف المفاوضات مع اللاعب، نظرًا لرغبة جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في عدم ضم أجانب من الدوري المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في تدعيم الشق الأمامي بصفقات أخرى من خارج الدوري المحلي.



وأبلغ مسئولو نادي الزمالك، جون إيبوكا، صاحب الـ25 عامًا، برسالة جوسفالدو فيريرا.



وخاض جون إيبوكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، 16 لقاء وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.



جدير بالذكر أن إنبي يتواجد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة بعد خوض 16 لقاء.

