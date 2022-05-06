صورة ديمقراطية خالصة

المرشحون للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في نقاش ودي

أخبار مصر
نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
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انطلقت اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي، والتي تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء انتخابات رئيس الحزب والأمين العام، والمناصب القيادية العليا بالحزب، انطلاقًا من مبادئه التي تؤمن بضرورة التداول والتحول السلمي والديمقراطي للسلطة  وتتواكب مع الدعوة للحوار السياسي الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية الفترة الأخيرة.

“عليوة” يشيد بالمناخ الديمقراطي


وأكد الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أن ثلاثة قوائم رئيسية ومستقلين يتنافسون بالانتخابات، مشيدًا بالمناخ الديمقراطي الذي يشهده الحزب إذ يعد من الأحزاب القليلة التي تجري انتخابات داخلية وتمارس الديمقراطية على نفسها بشكل دقيق.


أوضح “عليوة” أنه سيجري انتخاب رئيس الحزب والنواب والأمين العام و60 عضوًا هيئة عليا، مشيرًا إلى انعقاد المؤتمر العام يأتي لتوفيق أوضاع الحزب بهيئة شؤون الأحزاب.

الإشادة بدعوة رئيس الجمهورية


وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدعوة رئيس الجمهورية بالحوار الوطني مع القوي السياسية المختلفة.


يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف على الانتخابات وعملية التصويت وإعلان النتيجة.


وعلي هامش الانتخابات التقطت كاميرا الفجر صورة تجمع بين الثلاثة مرشحين لرئاسة الحزب، وهم: فريد زهران وحنا جريس ونجلاء قطب في نقاش ودي.

نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
نقاش ودي بين المرشحين
المصري الديمقراطي المؤتمر العام مجلس الشيوخ القوى السياسية الحوار الوطني انتخابات داخلية

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