"عليوة" يشيد بدعوة الرئيس السيسي للحوار السياسي الوطني

أخبار مصر
الدكتور محمد طه عليوة
الدكتور محمد طه عليوة
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أشاد الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، بالمناخ الديمقراطي الذي يشهده الحزب، مثمنًا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار السياسي الوطني.

وانطلقت اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي، والتي تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء انتخابات رئيس الحزب والأمين العام، والمناصب القيادية العليا بالحزب، انطلاقًا من مبادئه التي تؤمن بضرورة التداول والتحول السلمي والديمقراطي للسلطة  وتتواكب مع الدعوة للحوار السياسي الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية الفترة الأخيرة.

“عليوة” يشيد بالمناخ الديمقراطي


وأكد الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أن ثلاثة قوائم رئيسية ومستقلين يتنافسون بالانتخابات، مشيدًا بالمناخ الديمقراطي الذي يشهده الحزب إذ يعد من الأحزاب القليلة التي تجري انتخابات داخلية وتمارس الديمقراطية على نفسها بشكل دقيق.


أوضح “عليوة” أنه سيجري انتخاب رئيس الحزب والنواب والأمين العام و60 عضوًا هيئة عليا، مشيرًا إلى انعقاد المؤتمر العام يأتي لتوفيق أوضاع الحزب بهيئة شؤون الأحزاب.

المصري الديمقراطي المؤتمر العام الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي حزب المصري الديمقراطي

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