بدء عملية التصويت بانتخابات المصري الديمقراطي

نطلقت منذ قليل عملية التصويت بانتخابات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتي تجري بمقر اتحاد نقابات عمال مصر بشارع الجلاء.

ويتنافس على منصب الرئيس ثلاثة مرشحين هم فريد زهران وحنا جريس ونجلاء قطب.

فيما يتنافس مرشحين علي منصب الأمين العام واثني عشر مرشحا على منصب نائب الرئيس بمختلف تخصصاته ويتنافس 106 مرشح أعضاء هيئة عليا مكملين.

وتسود أجواء الانتخابات حالة من التنافس الشريف بين جميع المرشحين ولم يتم رصد اية تجاوزات حتي الآن.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف على عملية الانتخاب وإعلان النتيجة.