نجلاء قطب: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خطوة جيدة

قالت الدكتورة نجلاء قطب، المرشحة لمنصب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوارا وطنيا، خطوة جيدة، ونأمل أن يكون للحزب دورا كبيرا في الحياة السياسية فيما بعد.

وعن انتخابات الحزب أكدت “قطب”، في تصريح خاص لـ "الفجر"، وجود منافسة ديمقراطية بين المرشحين وبصورة مشرفة.

وعن دور المرأة في الحزب، أشارت المرشحة على منصب الرئيس، إلى أن المرأة بدأت تأخذ شكل أقوى الفترة الأخيرة، ولكننا نأمل في المزيد حتى تتمكن المرأة من تولي المناصب السياسية في الدولة.