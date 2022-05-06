"عليوة": الحزب المصري الديمقراطي نجح في عقد المؤتمر الثالث

قال الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب نجح في عقد المؤتمر الثالث، حيث منذ عام 2016 لم يعقد مؤتمرات نظرا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

وأضاف “عليوة”، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه أخيرا استطاع الحزب بعد 8 أشهر من انتخابات الأمانات الجغرافية أن يصل إلى قوام المؤتمر العام مع تشكيل الأمانات وومثلين المحافظات في الهيئة العامة.

وأشار إلى أن الحزب الآن ينتخب رئيسا له من بين المرشحين وهم كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الحالي، مرشح قائمة التقدم، والدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن قائمة التغيير، والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، عن قائمة الاستقلال، على منصب رئيس الحزب في هذه الانتخابات.

ولفت إلى أن المؤتمر سوف ينتخب أيضا 60 عضوا مكملين للهيئة العليا، وعقب ذلك سوف ينتخب الستين عضوا الهيكل التنظيمي للحزب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب بدأت تُضخ فيه دماء جديدة، حتى ننتقل لإرساء الحزب على قواعد ليكون مشارك في الحراك السياسي الذي تشهده البلاد.