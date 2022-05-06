هذه الأشياء تمنع قبولك في حج القرعة وتحرمك من السفر لأداء الفريضة

مازالت عملية التقديم مستمرة على حج القرعة التابع لوزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي، إذ ينتهي الأول اليوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022، ويستمر فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية حتى الأسبوع القادم، لذا يكثر البحث عن الأمور الخاصة بهذا النوع من الحج، لمعرفة أحقيتهم في السفر وأداء الفريضة.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن المعوقات التي تمنع قبولك في حج القرعة التابع للتضامن والداخلية، وهو ما سيستعرضه لكم موقع الفجر الإلكتروني خلال السطور التالية:-

أمور تمنع قبولك في حج القرعة

- إذا كنت تعاني من أمراض مثل الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة والأمراض النفسية والزهايمر والأمراض العصبية، فإنه لا يتم قبولك في حج القرعة، إذ يجب أن تقدم شهادة صحية تثبت خلوك من تلك الأمراض المذكورة.

- إذا كنت لم تستكمل التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دوليًا ضد فيروس كورونا.

-أن يكون سبق لك أداء فريضة الحج.

- إذا كنت تحمل جنسية أخرى غير المصرية.

خطوات التقديم على حج القرعة

ويمكن التقديم على حج القرعة التابع لوزارة الداخلية عن طريق إحضار الأوراق المطلوبة والذهاب إلى أي مركز أو قسم شرطة وتسديد تكاليف طلب الحج.

كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــا).

عند الدخول على الرابط أعلاه يتم خصم مبلغ طلب الحج من خلال بطاقة الائتمان، وفي حال التقديم في أي مركز شرطة عليك كتابة الرقم القومي في طلب الحج، وإرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة مع نموذج طلب الحج.

وبالنسبة للتقديم لحج الجمعيات الأهلية، فيمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــا) قبل يوم 12 مايو.

ويمكن ملء استمارات التقديم لحج القرعة هذا العام والتابع لوزارة التضامن من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــا).