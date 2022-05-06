تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف.. ركلات الترجيح "تميمة حظ" بطل الجزائر

صدام ناري يجمع بين فريقي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، غدا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب الأهلي وي السلام، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء الرياضي المغربي، بينما صعد وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

ماذا يفعل الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري؟

وتقابل فريقي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في 5 مباريات سابقة فاز كل فريق في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراة جاءت كالآتي:-

- 1988: التقيا الفريقين في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وتبادل الفوز بنتيجة 2-0 ذهابا وايابا، قبل أن يحسم الفريق الجزائري تأهله بركلات الترجيح.

- 2015: تقابل الفريقين مجددا في كأس السوبر الأفريقي وتعادل 1-1 وحسم وفاق سطيف اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

- 2018: تجدد اللقاء بين الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر في مباراة الإياب 2-1 وصعد للمباراة النهائية وخسر اللقب أمام الترجي.

