سقوط 8 قتلى في انفجار مدمر بفندق وسط هافانا

أعلنت السلطات الكوبية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة وفقدان آخرين جراء انفجار في فندق وسط هافانا عاصمة كوبا.

وحسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، قالت الرئاسة الكوبية على حسابها على "تويتر"، إن "المعلومات الأولى تفيد أن الانفجار سببه تسرب للغاز".

فيما استبعد الرئيس ميجيل دياز كانيل، وقوع تفجير بقنبلة، مضيفًا أن السلطات لا زالت تحقق في سبب الانفجار الذي وقع الانفجار في فندق قيد الترميم.

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، فقد ألحق الحادث أضرارا كبيرة بواجهة فندق "ساراتوغا" المصنف 5 نجوم، الذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه، لافتة إلى أن الانفجار دمر الطبقات الأربع الأولى من الفندق بالكامل، وتناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية وسط العاصمة. كما تسبب الانفجار في تدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق، الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير، من بينهم أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مادونا والمطربة بيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.