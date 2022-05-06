أميرة صابر: الخروج من الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا بالتكاتف والحوار بين الجميع

أخبار مصر
أميرة صابر
أميرة صابر
Advertisements

تحدثت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والمرشح لنائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير، حول الحراك السياسي داخل الحزب واشادت بروح التنافس بين المرشحين على مختلف المقاعد وعبرت عن سعادتها بعودة الشباب للحياة السياسية من جديد حيث تشهد الفترة الراهنة تمكين فعلي للشباب في مختلف المواقع.

وأكدت صابر دعمها لدعوة الرئيس للمشاركة في الحوار الوطني السياسي، مؤكدة أن الخروج من الأزمات الراهنة لا سيما الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا بالتكاتف والحوار بين الجميع.

وحول مستقبل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قالت أن الحزب ينتظره مستقبل كبير وفاعل في الحياة السياسية مستقبلا في ظل الدعوة الأخيرة للحوار، موضحة أن الحزب يضم كوادر قادرة على تقديم الإضافة للحياة السياسية للدولة المصرية.

Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

كلوب يعلق على فوز ريال مدريد المثير ضد مانشستر سيتي

تصريحات صادمة من جوارديولا بعد خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة وفاق سطيف غدًا

تطورات كبيرة بشأن تعاقد الزمالك مع مهند لاشين ونجم بيراميدز

عاجل.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من الأهلي أمام وفاق سطيف

جوارديولا يحسم موقفه مع مانشستر سيتي

الداخلية يصطدم بكمين السويس للصعود للدوري الممتاز