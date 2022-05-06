أميرة صابر: الخروج من الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا بالتكاتف والحوار بين الجميع

تحدثت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والمرشح لنائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير، حول الحراك السياسي داخل الحزب واشادت بروح التنافس بين المرشحين على مختلف المقاعد وعبرت عن سعادتها بعودة الشباب للحياة السياسية من جديد حيث تشهد الفترة الراهنة تمكين فعلي للشباب في مختلف المواقع.

وأكدت صابر دعمها لدعوة الرئيس للمشاركة في الحوار الوطني السياسي، مؤكدة أن الخروج من الأزمات الراهنة لا سيما الأزمة الاقتصادية لن يتم إلا بالتكاتف والحوار بين الجميع.

وحول مستقبل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قالت أن الحزب ينتظره مستقبل كبير وفاعل في الحياة السياسية مستقبلا في ظل الدعوة الأخيرة للحوار، موضحة أن الحزب يضم كوادر قادرة على تقديم الإضافة للحياة السياسية للدولة المصرية.