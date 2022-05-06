بدء عملية فرز الأصوات بانتخابات المصري الديمقراطي

أخبار مصر
عملية الفرز
عملية الفرز
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بدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات بانتخابات الحزب المصرى الديمقراطى والتي تجري بمقر اتحاد نقابات عمال مصر بشارع الجلاء ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس واثنين على منصب الأمين العام بالإضافة للمتنافسين علي مناصب النواب والهيئة العليا مكملين.


وصرحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة السيد حسام مصطفى عضو الهيئة العليا بالحزب عن مشاركة قرابه 80% من أعضاء الحزب الذين لهم حق التصويت.


وأشار إلى أن عملية الاقتراع تمت دون تسجيل أية مخالفات من السادة المرشحين.

عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
عملية الفرز
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