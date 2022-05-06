الصين: التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يقفز 12%

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج، إن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي نمت بقوة خلال الربع الأول من العامالجاري 2022.





وقال قاو في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن التجارة الثنائية قفزت بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 205.87 مليار دولار.





وخلال الربع الأول، ارتفعت التجارة الثنائية في المنتجات الميكانيكية والكهربائية، والسلع الصناعية الخفيفة، ومنتجات التكنولوجيا الفائقةبنسب 10 في المائة و19 في المائة و31 في المائة، على الترتيب، وفقا لـ "الألمانية".





وتابع قاو بالقول إن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مصالح مشتركة واسعة وأساس عميق للتعاون، لافتا إلى تكامل الاقتصادين إلى حد كبير.





وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد، وتعزيز محركات نمو جديدة في مجالات الوقاية من الجائحة، والرقمنة، والعلوم، والتكنولوجيا، من أجل ضخ زخم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.