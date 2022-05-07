أحمد ياسر يخطف قلب سارة جمعة في ليلة لا تنسى.. وأحمد مختار يهنئه

الفجر الفني
جانب من الحفل
جانب من الحفل
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احتفل الزميل أحمد ياسر، المحرر بصحيفة النهار المصرية، وأحد العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، بحفل زفافه على الأستاذة سارة جمعة إحدى العاملات في وزارة الصحة والسكان، في حفل بهيج سادت فيه الفرحة على وجوه الجميع، أقيم بقاعة كبرى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

حضر حفل الزفاف الزميل أحمد مختار، مدير التحرير موقع جريدة الفجر، والزميل عمرو أيمن، مصور بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، والمصور الخاص بوزير الصحة والسكان، والزميل محمد عصام، والزميلة مروة الشافعي.

وقدم مختار التهنئة للعروسين، معربا عن أمله في أن يعيشا في سعادة دائمة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.

جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
جانب من الحفل
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