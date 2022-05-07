ماجد المنصوري: منتخب الإمارات قد يتأهل وسنكون على موعد مع إنجاز تاريخي بالمونديال

بوابة الفجر
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قال الإعلامي ماجد المنصوري، إن المنتخبات العربية على موعد مع إنجاز تاريخي في مونديال قطر لكأس العالم 2022، حيث تأهل حتى الآن للمونديال 4 منتخبات عربية وهي قطر بصفتها صاحب الأرض، والسعودية، والمغرب، وتونس.

وأوضح المنصوري، أن عدد المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال 2022 في قطر يعادل الرقم القياسي للمنتخبات العربية في كأس العالم الماضي، بعدما شهد مونديال روسيا 2018 العدد ذاته.

وأكد الإعلامي الرياضي، أن منتخب الإمارات قد يتأهل ويزيد عدد المنتخبات العربية في البطولة إلى 5 لأول مرة في التاريخ، علما بأن الفريق الآسيوي سيواجه أستراليا في الملحق القاري، وإذا فاز سيتقابل مع بيرو، خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

ونوه ماجد المنصوري، بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن إقامة آخر مباراتين تأهيليتين لمونديال قطر بين الفائز في مباراة أستراليا والإمارات العربية المتحدة ضد منتخب بيرو، وبين منتخب كوستاريكا ضد منتخب نيوزيلندا، يومي ١٣ و١٤ يونيو / حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الدوحة على أرضية استاد أحمد بن علي في قطر

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