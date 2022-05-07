محافظ كفر الشيخ: انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات صفوف النقل

توك شو
بوابة الفجر
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على جاهزية جميع المدارس بالمحافظة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 20212022 والتي تنطلق غدًا، للصف الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والنقل بالثانوي العام والفني.

وأضاف اللواء جمال نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، انتهينا من  أعمال النظافة، والتعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم".

تابع محافظ كفر الشيخ، هناك غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول إجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.

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