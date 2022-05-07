تامر عبد المنعم: سعر التذكرة في مشروع سينما الشعب يصل لـ 20 جنيها

توك شو
تانر عبد المنعم
تانر عبد المنعم
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قال الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، إن سعر التذكر في مشروع سينما الشعب ستصل إلى 20 جنيها ولا تتجاوز 40 جنيها، مضيفا: لا يمكن تحويل دور قصور الثقافة إلى دور عرض سنيمائية لأنها تقوم بدور منوط بها ولا يمكن أن أحارب الثقافة بالسينما أهدم جميع الفنون الأخر من بينها الرسم والفن التشكيلية والموسيقي.
وأضاف الفنان تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جهاز الـ DCP المنوط به عرض الأفلام  في دور العرض تكلفته 3 ملايين جنيه، وهناك مقترح آخر وهو استعارة جهاز  ECP بقيمة إيجاريه 2500 جنيه لعرض الأفلام العربي فقط". 
تابع الفنان تامر عبد المنعم، استطعنا توفير 40 موقع نستطيع من خلالها تقديم سينما الشعب دون المساس مع أي نشاط ثقافي يقدمه القصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها مكتبة البحر الأعظم، وتسع 100 شخص، والإسكندرية قصر ثقافة الأنفوشي تسع 600 شخص، وقصر ثقافة قنا، والمنوفية (سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات).

محمد موسى قصور الثقافة تامر عبد المنعم الحدث اليوم
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