متحدث الري: أجهزة الوزارة يقظة لرصد أي تعديات والتعامل معها بشكل فوري

متحدث الري: غرف عمليات لرصد أي تعديات وإجراءات رادعة ضد المخالفين

توك شو
وزارة الري
وزارة الري
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة شنت  حملات موسعة خلال الشهور الماضية لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية كافة، أسرفت عن إزالة 56 ألف حالة تعدي على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.

وأضاف المهندس محمد غانم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك متابعة دقيقة ومراقبة تتم على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر وغيرها من إدارة حماية النيل وإدارات الري والصرف الصحي لرصد إي حالة تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية وإزالتها".  

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال إجازة العيد وطوارئ مستمرة وغرف عمليات لرصد المخالفات وإزالتها بشكل فوري على نفقة المتعدي. 

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