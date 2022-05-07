وزير القوى العاملة: انتهينا من الاستعدادات اللازمة للانتخابات العمالية

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل استعدادات الوزارة للانتخابات العمالية

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية بدأ من بعد غد الأحد والإثنين، حيث تجرى فى مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية، موجها الشكر لجميع مديرو مديريات بجميع محافظات الجمهورية لمواصلتهم العمل خلال إجازة العيد الفطر من أجل إنهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات العمالية".

وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بدأنا الاستعداد للانتخابات العمالية منذ شهر وانتهينا من جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية على أن يتم إجراء الانتخابات 16 مايو القادم، مشيرا إلى أنه وسيتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية، يومي 21 مايو و22 مايو القادم.

تابع وزير القوى العاملة، الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، ونسعى للانتهاء من إجراء الانتخابات بنجاح في مهمة موكلة لنا نخلص العمل لصالح عمال مصر والمجتمع المصري.