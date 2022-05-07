سعر الدولار اليوم السبت 7-5-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-5-2022، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.44 جنيه للشراء.
 
18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

كلوب يوجه سؤالا إلى "يويفا" قبل نهائي دوري الأبطال

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

موعد مباراة الإنتر ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

سببها تير شتيجن.. أزمة في برشلونة قبل مواجهة بيتيس

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس إنجلترا

روسيا تعلن تدمير أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية في منطقة خاركيف الأوكرانية

كثافة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

أسعار اللحوم اليوم السبت 7-5-2022 في الأسواق