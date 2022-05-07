ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار إلى مليون و129 ألف طن

شهدت معدلات الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي من السولار نحو مليون و129.2 ألف طن غي شهر فبراير الماضي "مبدئي"، مقابل 983.2 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 146 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الإنتاج من السولار سجلت نحو 858 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 805 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 53 ألف طن.

وكان حجم الإنتاج المحلي من السولار ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن.

وجاءت الزيادة في حجم الإنتاج المحلي من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.

تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين و481.2 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3 ملايين و556 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 74.8 ألف طن.