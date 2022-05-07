أسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت بعدما ارتفع أمس بمقدار 50 جنيهًا، متأثرًا بزيادة الطلب في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 844 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1071جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1250جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1428 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم



سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 6250 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 12500جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 25000 جنيه.

من جانبها قالت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي، إن المنشور المتداول على بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت الشعبيتين في بيان صحفي مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقًا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية، حسب البيان.