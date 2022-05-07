الذهب يتراجع للأسبوع الثالث على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ولكن سجلت خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع ارتفاع عوائد الدولار والخزانة الأميركية على خلفية سياسة الفدرالي الأميركي الجارية القابلة للتشديد.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولار للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي.

وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويوم الأربعاء، رفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر عدد منذ 22 عامًا.

يميل الذهب غير العائد إلى التراجع مع تفضيل المستثمرين الحصول على الفائدة مع ارتفاع أسعارها.

وشهدت الأسهم الأميركية تراجعات مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث عبر المستثمرون عن مخاوفهم من أن ارتفاع أسعار الفائدة والذي قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.


 

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