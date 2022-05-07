حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 7-5-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق السابع من مايو 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة ترتفع على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتميل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.