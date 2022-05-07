"ارتفاع الحرارة وشبورة".. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

قالت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس في السواحل الشالية

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، في فترات النهار، ويكون الطقس مائل للبرودة في فترات الليل.

طقس حار على جنوب البلاد

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على معظم الأنحاء.

طقس مائل البرودة ليلا

وعن حالى الطقس خلال ساعت الليل المتأخرة، كشف بيان الأرصاد الجوية أنه يكون مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

شبورة مائية بهذه المناطق



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم السبت، الموافق 7-5-2022، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في القاهرة، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

وقالت الأرصاد الجوية إن العظمى في الإسكندرية تسجل 26 والصغرى 17 درجة، فيما تصل درجت الحرارة في مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في سوهاج تسجل العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، بينما تسجل قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

وتشهد أسوان طقس حار نهارا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة بينما تسجل الصغرى نحو 21 درجة.