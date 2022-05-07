أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

موعد انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يؤدي امتحانات الصف الرابع الابتدائي قرابة 2 مليون و600 ألف تلميذ اختبارات نهاية العام.

جدول امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائي

وكشفت الوزارة عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وإليكم التفاصيل:

من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل، حيث تبدأ باللغة العربية والتربية الدينية وتنتهي بالرياضيات.



الأحد 8 مايو.. اللغة العربية والتربية الدينية

الاثنين 9 مايو.. العلوم والمهارات المهنية

الثلاثاء 10 مايو.. الدراسات الاجتماعية وict

الأربعاء 11 مايو.. اللغة الإنجليزية

الخميس 12 مايو.. الرياضيات

ويجب على جميع المديريات التعليمية الالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

كما يجب عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان الماضي.

ومن المنتظر أن تلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، وفقا للكتاب الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.