أسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

تصدرت أسعار الذهب اهتمام العالم والمصريين في الآونة الأخيرة، بعد الاضطرابات التي يشهدها المعدن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية.

وتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب ولا سيما بعد أجازة عيد الفطر المبارك وتوقف عمل البورصة، وسط مخاوف بشأن اضطرابات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية.

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق السابع من مايو 2022، عند الـ1220 جنيها للجرام عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارا في جمهورية مصر لعربية.

وشهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة ولا سيما بعد تداولات الجمعة، وقبل توقف التداول العالمي، حيث وصل سعر أونصة الذهب لـ1883 دولارا.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 1046 جنيها

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 1220 جنيها

أسعار الذهب عيار 24 بلغت 1394 جنيها

أسعار أونصة الذهب 9720 دولارا

وقرر الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر عدد منذ 22 عامًا، حيث تميل أسعار الذهب غير العائد إلى التراجع مع تفضيل المستثمرين الحصول على الفائدة.