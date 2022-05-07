نننشر جداول امتحانات صفوف النقل الأزهرية (الترم الثاني)

حرصا من بوابة الفجر الإكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل المتعلقة حول الامتحانات، ننشر لكم في السطور التالية جداول امتحانات صفوف النقل الأزهرية للفصل الدراسي الثاني.

مواعيد بدء امتحانات صفوف النقل الأزهرية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، بدءً من اليوم السبت 7 مايو.

مواعيد بدء وانتهاء امتحانات صفوف النقل الأزهرية

من المنتظر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022.

وتنطلق امتحانات صفوف النقل الأزهرية للمرحلة الإعدادية، السبت 7 مايو، وتنتهي الخميس 12 مايو.

على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهي يوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث، الأحد 8 مايو، وتنتهي الخميس 19 مايو، فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.