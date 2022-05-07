ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني.

مواعد بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم 11 مايو 2022، على أن تنطلق اختبارات الصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو 2022.

التفاصيل الكاملة حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت الوزارة أنه تعقد الاختبارات في المدارس في لجان مؤمنة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، ولن يتم عقد اختبارات في المنزل.

ومن المنتظر أن تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت وورقيا، حيث ـن 70% من الأسئلة يؤديها الطالب على التابلت بشكل إلكتروني.

ومن المفترض أن 30% من الأسئلة تقعد ورقيا في نفس اليوم وفقا لجدول الامتحان، والامتحانات تتم في المدارس المجهزة تكنولوجيا فى الفترة الصباحية.

والمدارس غير المجهزة تكنولوجيا يؤدى طلابها الامتحانات في الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

ومن المنتظر أن المدارس سوف تصحح الأسئلة الورقية أما الأسئلة الإلكترونية سوف تصحح من قبل الوزارة.

مواعيد بدء امتحانات صفوف النقل الأزهرية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، بدءً من اليوم السبت 7 مايو.

مواعيد بدء وانتهاء امتحانات صفوف النقل الأزهرية

من المنتظر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022.

وتنطلق امتحانات صفوف النقل الأزهرية للمرحلة الإعدادية، السبت 7 مايو، وتنتهي الخميس 12 مايو.

على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، ومن المقرر أن تنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.