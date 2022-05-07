الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في شهرين



تراجعت الليرة التركية 0.5 في المائة إلى 14.95 مقابل الدولار، أمس، لتلامس أضعف مستوياتها فيما يقرب من شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية.



وانخفضت الليرة 12 في المائة تقريبا هذا العام، إضافة إلى 44 في المائة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.



وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي بلغ 70 في المائة في نيسان (أبريل) وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسة المنافسة أمس، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية في مواجهة مخاوف من ركود عالمي العملة التي تعد ملاذا آمنا.



في سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس، أن الدينار هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية في المالية العامة.

