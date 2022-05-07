تعرف على الخطوات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية

ننشر لكم في السطور التالية، الخطوات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية، من الأوراق والمعايير المطلوبة، حيث يجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة.

خطوات استخراج رخصة قيادة دولية

1- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7- جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.

9- يشترط للمستفيد الذي يرغب في الحصول على رخصة قيادة دولية أن يكون مصري الجنسية أو أجنبي ويكون مقيما في مصر وقت التقدم بطلب رخصة القيادة الدولية.

10- حصول المتقدم على رخصة قيادة مصرية وتكون قد مرت سنة على الأقل وقت استخراج رخصة القيادة الدولية.

وتقدم الأوراق السابقة إلى الموظف المختص داخل نادى السيارات الدولى بالقاهرة ويتم كتابة بيانات صاحبها في الاستمارة الخاصة به والتي يقدمها له ‏الموظف وبعدها يتم دفع رسوم الرخصة الدولية ويقوم الموظف بالاحتفاظ بأصل ‏الرخصة المصرية وبعد مرور ساعة من تسليم الأوراق للموظف يتم استلام الرخصة المصرية مع الرخصة الدولية.‏