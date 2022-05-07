ارتفاع عوائد سندات الخزانة الإيطالية إلى أعلى مستوياته منذ عامين



ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية إلى أكثر من نقطتين مئويتين، مقارنة بالعائد على السندات الألمانية لأول مرة منذ أيار (مايو) 2020 في ظل ترقب المستثمرين لتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو وزيادة سعر الفائدة الأوروبية خلال الشهور المقبلة.



وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى ارتفاع الفارق بين العائد على سندات الخزانة العشرية الألمانية وهي السندات القياسية في الأسواق الأوروبية ونظيرتها الإيطالية إلى 201 نقطة أساس خلال تعاملات أمس وهو أعلى مستوى له منذ عامين.



وأضافت الوكالة أن فارق العائد، الذي يعد مقياسا لمستوى مخاطر السندات الإيطالية يواصل ارتفاعه للجلسة الـ13 على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة له منذ بدء رصد هذه البيانات في 1993.

يأتي ذلك، فيما تزايدت المؤشرات على اعتزام البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة الرئيسة خلال تموز (يوليو) المقبل، في ظل ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو وزيادة الفائدة أكثر من مرة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما سيزيد الضغوط على أدوات الدين لدول منطقة اليورو وبخاصة الدول ذات معدل الدين العام المرتفع مثل إيطاليا وفرنسا.



وقال بوستيان فاسيل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيكون من المناسب بدء زيادة سعر الفائدة الرئيسة لمنطقة اليورو عن مستوياته القياسية المنخفضة الحالية "قبل الصيف" المقبل.



وأضاف فاسيل محافظ البنك المركزي السلوفيني "نحن في مرحلة مختلفة من ديناميكيات التضخم. التضخم الآن ذو قاعدة واسعة.. الوسيلة الوحيدة لمواجهته هي البدء في زيادة أسعار الفائدة".



يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقابلة صحفية قال فيها إنه يتعين على البنك زيادة سعر الفائدة الأوروبية الأقل من صفر في المائة حاليا خلال اجتماعه المقرر في تموز (يوليو) المقبل.



وأضاف رين محافظ البنك المركزي الفنلندي "أعتقد أنه سيكون مبررا زيادة الفائدة على الإيداع بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى صفر في المائة عندما يحل الخريف.. بعد ذلك يمكن أن يستمر تطبيع السياسة النقدية تدريجيا وبطريقة استباقية".



كانت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي قالت الثلاثاء الماضي إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال تموز (يوليو) المقبل.



وأضافت في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية "لا يكفي الكلام الآن علينا أن نتحرك.. من منظور اليوم أعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة".



فيما أشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوز إلى أن تموز (يوليو) المقبل لحظة ممكنة لزيادة سعر الفائدة على الرغم من أنه قال إن هذا "غير محتمل".



ومع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، يتزايد الضغط دون شك على البنك المركزي الأوروبي لمضاعفة إجراءات السياسة النقدية المخطط لها.



في آذار (مارس)، أوضحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كيف تم تصور تطبيع السياسة النقدية، الذي تأخر في فرانكفورت: في الربع الثالث، يمكن تخفيض مشتريات السندات إلى صافي صفر مع استبدال الأوراق المالية المستحقة فقط. عندها فقط سيتم رفع أسعار الفائدة "تدريجيا".



من المرجح أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق من أن تطبيع السياسة النقدية بشكل أسرع، على نحو مشابه للتحركات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك إنجلترا، يمكن أن ينطوي على مخاطر على استقرار السوق المالية، لهذا السبب، قد يفضل التحرك بحذر فقط، كما لو كان يمشي على بيض.



قد يشعر البنك المركزي الأوروبي أنه وضع في موقف صعب ذات مرة. بالرجوع إلى آذار (مارس) 2020، صرحت لاجارد في أحد مؤتمراتها الصحافية الأولى أن البنك المركزي الأوروبي لن يغلق فروق عوائد السندات الحكومية. هذا ليس خطأ بالطبع. لكن كلماتها لم تتلاش بعد عندما بدأت عملية بيع هائلة لسندات الحكومة الإيطالية، أسوأ من أي يوم من أيام أزمة اليورو. اضطرت لاجارد إلى التراجع عن ذلك على الفور.



لكن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى ترك الصعوبات، التي واجهها ذلك اليوم وراءه. لا ينبغي أن يجعلها تقف في طريق تشديد الظروف النقدية. لا يمكن استبعاد الخوف من أن يشكل عبء الديون المرتفع على إيطاليا تحديا أمام سياسة التطبيع النقدي. لكن مرونة إيطاليا أصبحت أقوى بكثير مما ينسبه إليها كثير من المتشائمين.



ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسب الفائدة الرئيسة نصف نقطة مئوية، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، فيما أكد رئيسه جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو، مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.

وهذه هي المرة الثانية، التي يرفع فيها "الفيدرالي" سعر الفائدة منذ تفشي جائحة كورونا، وأول مرة يرفع فيها سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المائة منذ 22 عاما، علما بأن القرار اتخذ بالإجماع.



وبعد زيادة ربع نقطة مئوية في آذار (مارس)، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى بين 0.75 و1 في المائة، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى "قد تكون مناسبة".



وقال "الفيدرالي": "نحن منتبهون بشدة لمخاطر التضخم، حيث إنه ما زال مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع"، مشيرا إلى أن حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين سيفاقمان التضخم والمشكلات اللوجستية.



في حين توقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة، وأن تبقى سوق العمل قوية، مع تشديد مناسب للسياسة النقدية.



وأشار "الفيدرالي" إلى أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد - 19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشكلات سلاسل الإمداد، كما أن التدخل الروسي في أوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.

وذكر البنك أنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول البالغة قيمتها نحو تسعة تريليونات دولار بداية من الأول من حزيران (يونيو) المقبل.



وقال "إنه سيبدأ تقليص الميزانية العمومية في أول حزيران (يونيو) بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريا، ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهريا بعد ثلاثة أشهر".