الإسكان: تنفيذ 61 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة حدائق العاصمة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة حدائق العاصمة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها على مساحة نحو 29 ألف فدان تقريبًا، داخل إقليم محافظة القاهرة، شرق مدينة بدر.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بمحور الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة، تم وجارٍ تنفيذ 61518 وحدة سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بجانب إسناد وطرح وتخطيط 22104 وحدات أخرى بالمشروع، إضافة إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة المتابعة الدقيقة والميدانية ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، لا سيما بالمشروعات القومية لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين.



من جانبه أضاف المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم وجارٍ التخطيط وطرح 6528 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجانب طرح تنفيذ 1056 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 كعينة ضمن محور الإسكان الأخضر " العمارة الخضراء".



وقال رئيس الجهاز: فيما يتعلق بمشروعات الخدمات، تم إسناد وجارٍ تنفيذ 28 مشروعًا خدميًا يضم أسواقا تجارية وحضانات ومخابز ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومراكز شباب، بجانب طرح تنفيذ 5 مشروعات خدمية أخرى، و7 مشروعات شاغرة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 آلاف فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل " مدينة نور "، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم استصدار قرار وزاري وتم الانتهاء من ترخيص إنشاء 16160 وحدة سكنية وتم عمل بيان صلاحية لـ 1256 فيلا سكنية.



وأكد المهندس عادل عبدالعزيز، أنه تم تكثيف الجهود المبذولة بمشروعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات والغاز، لسرعة تحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة الحديثة، موضحًا أنه يتم التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للأعمال لضمان استكمال تنفيذ المشروعات بأعلى جودة.



