انطلاق فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني في نسخته السابعة الثلاثاء



تنطلق الثلاثاء القادم ولمدة 3 أيام بالقاهرة النسخة السابعة من المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي: الأمن السيبراني واللغة العربية برعاية أكاديمية البحث العلمي واتحاد الجامعات العربية وجامعة النيل ويرأس المؤتمر الدكتور محمود عبد العاطي.

ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد العاطي رئيس المؤتمر أنه يشارك في المؤتمر 48 متحدثا من 9 دول منها مصر السعودية والبحرين والعراق والأردن وسوريا ولبنان والجزائر وتونس والسوادن ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 370 مشاركًا

وأضاف محمود عبد العاطي أن المؤتمر سيتم عقده في جامعة النيل ويضم 48 جلسة رئيسية على مدار 3 أيام بالإضافة إلى 6 ورش عمل مكثفة وتقرر ان يلقي في الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل – تعقبها محاضرة عن التصنيف العربي الجديد للجامعات العربية والتى يلقيها الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى سابقا – ثم محاضرة الدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبقة بالبحرين ثم محاضر الدكتور معوض الخولى عن الجامعات الذكية..

ويهدف المؤتمر إلى دراسة قواعد المعلومات العربية في نظم المعلومات ودعم الجهود التي تعمل على حوسبة اللغة العربية وربطها بالصناعة والتقنية والتجارة وزيادة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية وتعزيزه ونشره.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى تسليط الضوء على المشروعات العربية لرصد النشرالعربي وتشجيع المبادرات والتجارب الناجحة التي تهتم باللغة العربية مع الاهتمام بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وكذلك تأكيد أهمية التدريس والتعليم باللغة العربية في جميع المراحل الدراسية.

وأكد عبد العاطي أن المؤتمر على مدار 3 أيام سيسفر عن العديد من التوصيات لدعم وتأصيل اللغة العربية على شبكة الانترنت والتكنولوجيا المتطورة وكذلك آليات لدعم تدريس اللغة العربية بمختلف الجامعات وغيرها الكثير من التوصيات التي سيتم وضعها أمام صناع القرار والخبراء والمتخصصين بمصر والدول العربية للعمل على الاخذ بها وتطبيقها.

ومن جانب آخر قال الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية إنه يوجد تفاعل أكاديمى عربى مع الاتحاد والمشروعات التى يتبناها ومنها مشروع معامل التأثير العربي - وقد تم تغيير لائحة الاتحاد بحيث تسمح باستيعاب جميع مؤسسات التعليم العالى العربية، حيث تشمل مظلة الاتحاد حتى الآن 450 جامعة عربية تتزايد تباعا من بين 700 جامعة يضمها أنحاء الوطن العربى، والأهم من ذلك أن الاتحاد أصبح يضم جامعات من جميع الدول العربية الـ 22.

وأضاف عمرو إنه فى المؤتمر العام الأخير كانت هناك مشاركة لجامعات جزر القمر والصومال. أيضا ينبنى الاتحاد إنشاء مجلس عربى لتصنيف الجامعات ـ معامل تأثير وتطوير الدوريات العربية ـ إطار عربى للمؤهلات ـ نظام توثيق الشهادات الجامعية « كلها عناوين لمشروعات تبنى اتحاد الجامعات تنفيذها.