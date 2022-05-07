أسعار العملات اليوم السبت 7-5-2022 أمام الجنيه المصري

أسعار العملات من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون، ولا سيما في تلك الآونة بسبب الاضطرابات التي يشهدها العالم وتأثيرها على اقتصاديات الدول.

وسجلت أسعار العملات اليوم السبت، الموافق السابع من مايو 2022، استقرارا بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري.

واستقرت أسعار العملات أمام الجنيه، حيث بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري سعر 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، بينما ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند الـ4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى عند 24.13 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع.

وتقدم "الفجر" لقرائها المزيد من الخدمات على رأسها نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، والتي تتضمن تحديثا فوريا، في السطور التالية:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أسعار الدولار اليوم السبت 7-5-2022

سجلت أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

أسعار اليورو

واستقرت أسعار اليورو اليوم السبت أمام الجنيه المصرى، عند 19.32 للشراء، 19.55 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترلينى

ووصلت أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصرى عند 22.91 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى اليوم السبت أمام الجنبيه

وثبتت أسعار صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

واستقرت أسعار صرف الدينار الكويتى اليوم السبت أمام الجنيه المصرى، 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع.