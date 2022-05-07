"المركزي": اجتماع "السياسات النقدية" في موعده ولا يوجد ما يستدعي تقديمه

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري، حسب ما جاء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المصدر - في تصريحاته إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد اجتماع.



وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.



وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي: في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.





