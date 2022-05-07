ميناء دمياط: تداول 17 سفينة للحاويات والبضائع

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادرت 5 سفن، مضيفا أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء يبلغ 17 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز اليوم أن حركة الصادر من البضائع بلغت 650 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع 34 ألفا و778 طنا، تشمل: 5500 طن ذرة و12000 طن قمح و9200 طن خردة و6002 طن ابلاكاش و2076 طن فول.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 452 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 820 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 74 ألفا و943 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 243 ألفا و285 طنا.

ولفت إلى أن قطارين بحمولة إجمالية 2640 طن قمح غادرا الميناء، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وإمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 1258 شاحنة.