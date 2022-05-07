تنزانيا تقر زيادة جديدة في أسعار الوقود

سجلت أسعار الوقود في تنزانيا زيادة جديدة خلال الشهر الجاري متأثرة باستمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات التي تضرب شرق أوروبا وتؤثر على سوق النفط العالمي.

وحسب وسائل إعلام محلية فقد حددت الهيئة التنظيمية لمرافق الطاقة والمياه التنزانية أقصى سعر لبيع لتر البنزين في مايو الجاري في محطات الوقود بمدينة دار السلام (أكبر مدن تنزانيا من حيث عدد السكان وأهمها اقتصاديا) عند 1.36 دولار ولتر وقود الديزل عند 1.40 دولار مقابل 1.23 دولار للتر البنزين و1.16 دولار للتر وقود الديزل في أبريل الماضي.

وتمثل الأسعار الجديدة السارية منذ الرابع من مايو الجاري زيادة قدرها 9.5% للتر البنزين و17.1% للتر وقود الديزل بعد ارتفاعها الشهر الماضي بواقع 12% و21% على التوالي. وحددت الهيئة سعر بيع لتر الكيروسين بالتجزئة في مدينة دار السلام أيضا عند 1.34 دولار مقابل 1.15 دولار خلال الشهر الماضي و0.95 دولار خلال شهر مارس 2022.

وكشفت الهيئة عن تفاوت أسعار كل من منتج من المنتجات البترولية حسب تكلفة المنتج الذي يصل إلى موانئ الشحن وتكلفة نقله إلى مختلف محطات الوقود أو منافذ البيع المنتشرة على مستوى البلاد.

وما زالت مقاطعة كيراوا بولاية كاجيرا (الواقعة بشمال غرب تنزانيا على الحدود مع رواندا وأوغندا) الأعلى في أسعار بيع المنتجات البترولية على مستوى تنزانيا حيث وصل سعر بيع لتر البنزين إلى 1.46 دولار والديزل 1.51 دولار أما الكيروسين فسجل 1.44 دولار للتر الواحد.