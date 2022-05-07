وزارة الشباب والرياضة تنعي شهداء الوطن في هجوم إرهابى غرب سيناء

الفجر الرياضي
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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تنعي وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وجميع العاملين بالوزارة والمنشآت التابعة لها، شهداء الوطن من رجال القوات  المسلحة المصرية، الذين استشهدوا اليوم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بخالص المواساة والعزاء لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا جميعًا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة إدانة واستنكار شباب مصر لتلك الأعمال الإجرامية، ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والتأييد الكامل لقرارات القيادة السياسية في التصدي للإرهابيين، ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدين ثقتهم الكاملة فى عزيمة رجال الجيش والشرطة المصرية البواسل فى القضاء على جماعات الإرهاب والظلام.
 

آية رياضة شهداء قرار الرياض
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