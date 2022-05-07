فيفا يحسم موقفه من إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم السبت الاستئناف الذي تقدم به نظيره الجزائري لإعادة مباراته ضد الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، مؤكدًا أن "الملف قد أغلق".

وفاز "محاربو الصحراء" 1-صفر في الكاميرون ولكنهم خسروا 2-1 بعد التمديد في الاياب بهدف في الرمق الأخير من كارل-توكو إيكامبي (120+4)، بعدما سجلوا هدفًا في الدقيقة 118 كان كفيلًا بإيصالهم إلى المونديال القطري نهاية العام الجاري.

وفي 31 مارس، أعلن الاتحاد الجزائري تقديم استئناف إلى فيفا وطلب إعادة المباراة بسبب "التحكيم الفضائحي" للحكم الغامبي باكاري غاساما.

لكن لجنة الحكام في فيفا رفضت هذا الطلب وفقًا لبريد نشره يوم السبت الاتحاد الجزائري.

وقالت اللجنة: نأسف لأنه، وفقًا لتقييمكم، قد يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار المباراة. تم التدقيق بجميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة بعناية من قبل حكام الفيديو، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو المساعد.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد فيفا أن الاتحاد الجزائري قدم شكوى للجنة الانضباط الخاصة بالهيئة الدولية وطلب الحصول على ملاحظات لجنة الحكام.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس السبت: رد فيفا على الاتحاد الجزائري بشأن هذين الموضوعين ويعتبر الملف مغلقًا.

وانتقد المدير الفني الجزائري جمال بلماضي مرارًا التحكيم في هذه المباراة بشكل خاص وفي القارة الإفريقية بشكل عام.

وكان فيفا غرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات واشعال قنابل دخانية خلال إياب الملحق في البليدة.



