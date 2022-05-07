شباب الصحفيين ناعية شهداء الوطن: لن يزيدنا إلا إصرارا على اقتلاع الإرهاب

مبنى نقابة الصحفيين
مبنى نقابة الصحفيين - أرشيفية
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نعت جبهة شباب الصحفيين شهداء الواجب الذين سقطوا ضحية العملية الإرهابية الغادرة في غرب سيناء، مؤكدة الجبهة على أن مثل هذه العمليات الخسيسية والدنيئة من العناصر التكفيرية لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن جموع المصريين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر ونؤكد نحن شباب الصحفيين من جديد على دعم ومساندة رجال الجيش في حربهما الشريفة العادلة ضد الإرهاب الأسود الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وأضاف طوالة: “ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين حتى يعودوا سالمين إلي أرض المعركة لاستكمال مهمتهم الوطنية في الدفاع عن مقدرات الوطن وسلامة أراضيه”.

أخبار مصر الارهاب جبهة شباب الصحفيين شهداء الوطن
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